Раньери может возглавить «Кальяри», «Парму» или «Лион»
Сайт «Football Italia» сообщил об интересе к Клаудио Раньери со стороны сразу нескольких клубов.
Кандидатуру итальянца, который в текущем сезоне работает с «Сампдорией», рассматривает руководство «Лиона», «Кальяри», «Монтеррея» (Мексика) и «Пармы». Однако вероятность, что специалист покинет Италию, мала.
Наиболее возможным представляется вариант с «Кальяри», поскольку у Раньери с данным клубом связаны особые воспоминания. В конце 80-х он сумел вывести «островитян» из 3-го дивизиона в Серию А.
Также специалист работал с «Пармой», но сотрудничество не было длительным. В клубе Раньери провел несколько месяцев. Вариант с «Монтерреем» и вовсе выглядит фантастическим, поскольку наставник вряд ли решится на переезд в Северную Америку в свои 69 лет.
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