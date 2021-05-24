  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Раньери может возглавить «Кальяри», «Парму» или «Лион»

Дата публикации: 24-05-2021

Раньери может возглавить «Кальяри», «Парму» или «Лион»

Сайт «Football Italia» сообщил об интересе к Клаудио Раньери со стороны сразу нескольких клубов.

Кандидатуру итальянца, который в текущем сезоне работает с «Сампдорией», рассматривает руководство «Лиона», «Кальяри», «Монтеррея» (Мексика) и «Пармы». Однако вероятность, что специалист покинет Италию, мала.

Наиболее возможным представляется вариант с «Кальяри», поскольку у Раньери с данным клубом связаны особые воспоминания. В конце 80-х он сумел вывести «островитян» из 3-го дивизиона в Серию А.

Также специалист работал с «Пармой», но сотрудничество не было длительным. В клубе Раньери провел несколько месяцев. Вариант с «Монтерреем» и вовсе выглядит фантастическим, поскольку наставник вряд ли решится на переезд в Северную Америку в свои 69 лет.

Похожие новости:

  • Лестер предложит Раньери новый контракт
    Лестер предложит Раньери новый контракт
    Английское издание «The Times» пишет, что Лисы стремятся пролонгировать сотрудничество с итальянским менеджером, в связи с большим...
  • Раньери: В Лестере Варди как король
    Раньери: В Лестере Варди как король
    Клаудио Раньери в очередной раз выразл восхищение талантом бомбардира своей команды Варди. «Джейми – очень умен. Он осознает, что мы...
  • Интер рассматривает кандидатуру Сампаоли
    Интер рассматривает кандидатуру Сампаоли
    По информации, предоставленной источником Football Italia, миланский «Интернационале» в поисках кандидатуры нового менеджера...
  • Раньери может заменить Конте
    Раньери может заменить Конте
    Договор Конте с итальянской сборной действителен до завершения розыгрыша ЧЕ, и он вероятнее всего не станет пролонгировать сотрудничество, а...
  • Раньери может возглавить «Фиорентину»
    Раньери может возглавить «Фиорентину»
    Cтало известно имя еще одного кандидата на пост главного тренера «Фиорентины». По информации «La Nazione», в случае отставки Джузеппе Якини встать у...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close