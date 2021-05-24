Раньери может возглавить «Кальяри», «Парму» или «Лион»

Дата публикации: 24-05-2021

Сайт «Football Italia» сообщил об интересе к Клаудио Раньери со стороны сразу нескольких клубов.



Кандидатуру итальянца, который в текущем сезоне работает с «Сампдорией», рассматривает руководство «Лиона», «Кальяри», «Монтеррея» (Мексика) и «Пармы». Однако вероятность, что специалист покинет Италию, мала.



Наиболее возможным представляется вариант с «Кальяри», поскольку у Раньери с данным клубом связаны особые воспоминания. В конце 80-х он сумел вывести «островитян» из 3-го дивизиона в Серию А.



Также специалист работал с «Пармой», но сотрудничество не было длительным. В клубе Раньери провел несколько месяцев. Вариант с «Монтерреем» и вовсе выглядит фантастическим, поскольку наставник вряд ли решится на переезд в Северную Америку в свои 69 лет.