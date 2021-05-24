Топовые ставки на выступление сборной России на Евро-2020

Дата публикации: 24-05-2021

Ожидания от выступления сборной России на Евро от 1xBet.

Количество набранных очков в группе - больше 3,5 - 1,72

Сборная России не является фаворитом своей группы, но имеет четкие намерения выйти в плей-офф турнира. В победе над одной из самых слабых команд на Евро - сборной Финляндии - практически нет сомнений. Но для выхода из группы этого может быть мало, нужно брать хотя бы одно очко в матчах с Данией и Бельгией. Парням Черчесова это под силу.

Дзюба забьет гол - 1,5

Капитан сборной России провел хороший сезон за “Зенит”, впервые в карьере забив более 20 голов в РПЛ. 32-летний Дзюба переживает вторую молодость и готов продемонстрировать это на Евро. Один гол - это минимум, который должен выполнить основной нападающий сборной России на турнире.

Дания и Бельгия займут первые 2 места в группе (Россия займет в группе место ниже второго) - 3,6

Бельгия - один из фаворитов турнира, и в их успешном выступлении в своей группе сомневаться не приходится. За второе место должны побороться Россия и Дания, силы этих команд примерно равны. В пользу Дании сыграет то, что все матчи команда проведет на домашнем поле, в том числе и лобовую встречу с россиянами. Кроме того, кадрово команда Каспера Хьюлманда выглядит немного солиднее. Тут Шмейхель, Кристенсен, Дилейни, Эриксен, Поульсен и многие другие.

За сборную России на Евро сыграет больше 1 вратаря - 3,6

Перед Черчесовым стоит большая дилемма выбора вратарей на Евро. У России впервые за долгое время нет однозначного первого номера, но есть множество кандидатов. Шунин, Лунев, Дюпин, Сафонов - никто не знает, кто будет стоять на воротах у сборной России на Евро, включая Черчесова. Не исключено, что тренер будет подбирать оптимального голкипера уже по ходу турнира, особенно в случае неудачного выступления одного из кандидатов в первых матчах.

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