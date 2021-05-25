Феноменальный Роналду снова вошел в историю
Суперзвезда «Ювентуса» Криштиану Роналду записал на свое имя еще одно историческое достижение.
Португалец завершил сезон-20/21 в статусе лучшего бомбардира Серии А с 29 голами, оставив позади Ромелу Лукаку из «Интера» с 24 забитыми мячами, и Луиса Мюриэля из «Аталанты», на счету которого 22 взятия ворот соперников.
Таким образом, Роналду впервые с момента приезда в Турин стал лучшим голеадором Италии. В своем первом сезоне 2018/2019 он не смог обогнать Фабио Квальяреллу, а в прошлом году приз достался Чиро Имобиле из «Лацио».
Благодаря этому достижению Роналду стал первым в истории игроком, выигравшим бомбардирские гонки в 3 из 5 европейских топ-лигах. До этого он был лучшим снайпером в Англии с «Манчестер Юнайтед» (2007/08) и в Испании с «Реалом» (2010/11, 2013/14 и 2014/15).
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