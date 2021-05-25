Консейсау станет главным тренером «Наполи»
Дата публикации: 25-05-2021
«Corriere dello Sport» утверждает, что в следующем сезоне тренировать «Наполи» будет Сержиу Консейсау. О его назначении будет объявлено в ближайшее время.
В заключительном туре Серии А «Наполи» неожиданно поделил очки с «Вероной» (1:1) и занял 5-ое место в итоговой таблице. Ничья стоила неаполитанцам места в Лиге чемпионов.
После неудачного завершения чемпионата Аурелио Де Лаурентис, являющийся владельцем клуба, подтвердил информацию о прекращении сотрудничества с Гаттузо.
Консейсау в текущем сезоне работал с «Порту». Под его началом клуб завоевал серебряные медали португальского чемпионата и обеспечил себе путевку в Лигу чемпионов. От «Спортинга», ставшего первым, «Порту» отстал на 5 очков.
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