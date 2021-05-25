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Эден Азар намерен покинуть «Реал». Он хочет вернуться в «Челси»

Дата публикации: 25-05-2021

Эден Азар намерен покинуть «Реал». Он хочет вернуться в «Челси»

В «Twitter» ресурса «El Chiringuito TV» появилась информация о возможном уходе Эдена Азара из «Реала».

Бельгиец не сумел адаптироваться в Мадриде и намерен вернуться в Лондон, где он выступал до перехода в «Реал». 30-летний вингер считает, что если трансфер Мбаппе в «Реал» состоится, то ему придется окончательно обосноваться на скамейке запасных «сливочных».

«Челси» интересен вариант с возвращением Азара, потому обратный переход вполне реален. В Мадриде вряд ли станут препятствовать отъезду бельгийца, ведь ранее «королевский клуб» сообщил о своем намерении продать его и даже определил приемлемую сумму трансфера – 50 000 000 евро.

«Реал» выкупил права на Эдена два года назад за 115 млн евро, но из-за постоянных травм на «Сантьяго Бернабеу» он так и не заиграл.

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