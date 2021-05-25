СМИ: Экс-наставник «Борнмута» Хоу возглавит «Селтик»
Дата публикации: 25-05-2021
У «Селтика» скоро появится новый менеджер. «Daily Record» утверждает, что «кельты» назначат бывшего тренера «Борнмута» Эдди Хоу.
Согласно сведениям источника, руководство шотландского гранда надеется, что с его появлением в клубе начнется новая эра. Сделка должна состояться до конца этой недели.
43-летний Эдди руководил «Борнмутом» с 2012 по 2020 год. Он вывел команду в Премьер-лигу в 2015 году, но в конце сезона 2019/2020 «вишни» вылетели в Чемпионшип. В итоге Хоу был уволен и с тех пор пребывает без работы.
В феврале боссы «Селтика» отправили в отставку Нила Леннона из-за неудовлетворительных результатов. В завершившемся розыгрыше чемпионата Шотландии «клеверы» финишировали вторыми с 20 очковым отставанием от чемпиона «Рейнджерс».
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