СМИ: Экс-наставник «Борнмута» Хоу возглавит «Селтик»

Дата публикации: 25-05-2021

У «Селтика» скоро появится новый менеджер. «Daily Record» утверждает, что «кельты» назначат бывшего тренера «Борнмута» Эдди Хоу.



Согласно сведениям источника, руководство шотландского гранда надеется, что с его появлением в клубе начнется новая эра. Сделка должна состояться до конца этой недели.



43-летний Эдди руководил «Борнмутом» с 2012 по 2020 год. Он вывел команду в Премьер-лигу в 2015 году, но в конце сезона 2019/2020 «вишни» вылетели в Чемпионшип. В итоге Хоу был уволен и с тех пор пребывает без работы.



В феврале боссы «Селтика» отправили в отставку Нила Леннона из-за неудовлетворительных результатов. В завершившемся розыгрыше чемпионата Шотландии «клеверы» финишировали вторыми с 20 очковым отставанием от чемпиона «Рейнджерс».