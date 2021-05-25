«Монако» не стал продлевать контракт с Йоветичем

Дата публикации: 25-05-2021

«Монако» отказался от услуг Стевана Йоветича. На сайте клуба сообщается, что стороны не смогли договориться о продлении сотрудничества.



Информацию прокомментировал Пол Митчел, занимающий должность спортивного директора «монегасков»: «Прощание с Йоветичем состоялось утром на встрече с персоналом. Клуб благодарен ему за работу и желает удачи в новой команде».



Карьера Йоветича началась в черногорской «Младости». Состав «Монако» нападающий пополнил в 2017 году, перебравшись из «Интера» и подписав с новым клубом 4-летний контракт.



В сезоне 2020/2021 он провел за «монегасков» 33 встречи, отличившись 7 раз и сделав 1 ассист. Трансферная стоимость Йоветича составляет 5,5 млн евро (по данным «Transfermarkt»).