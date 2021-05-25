  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

«Монако» не стал продлевать контракт с Йоветичем

Дата публикации: 25-05-2021

«Монако» не стал продлевать контракт с Йоветичем

«Монако» отказался от услуг Стевана Йоветича. На сайте клуба сообщается, что стороны не смогли договориться о продлении сотрудничества.

Информацию прокомментировал Пол Митчел, занимающий должность спортивного директора «монегасков»: «Прощание с Йоветичем состоялось утром на встрече с персоналом. Клуб благодарен ему за работу и желает удачи в новой команде».

Карьера Йоветича началась в черногорской «Младости». Состав «Монако» нападающий пополнил в 2017 году, перебравшись из «Интера» и подписав с новым клубом 4-летний контракт.

В сезоне 2020/2021 он провел за «монегасков» 33 встречи, отличившись 7 раз и сделав 1 ассист. Трансферная стоимость Йоветича составляет 5,5 млн евро (по данным «Transfermarkt»).

Социальные комментарии Cackle

Похожие новости:

  • Севилья готова выложить за Йоветича € 13 млн
    Севилья готова выложить за Йоветича € 13 млн
    С. Йоветич, который нестабильно играет за «Севилью» в последнее время, несмотря на достаточно показательное начало, по всей видимости,...
  • «Зенит» продлил контракт с Мостовым
    «Зенит» продлил контракт с Мостовым
    Андрей Мостовой останется в «Зените». Петербуржцы подтвердили информацию о переподписании хавбека. На сайте команды появилось следующее сообщение:...
  • «Ювентус» арендует Йоветича с правом выкупа за 15-16 млн евро
    «Ювентус» арендует Йоветича с правом выкупа за 15-16 млн евро
    Руководство туринского «Ювентуса» планирует усилить команду талантливым нападающим Стеваном Йоветичем, защищающим цвета «Манчестер...
  • Почеттино отказался возглавить «Монако»
    Почеттино отказался возглавить «Монако»
    После отставки Роберто Морено из «Монако», возглавить французский клуб мог бывший тренер «Тоттенхэм Хотсур». Согласно...
  • Монако обязано выкупить контракт Эль Шаарави
    Монако обязано выкупить контракт Эль Шаарави
    По завершении нынешнего сезона «Фараон» станет полноправным игроком монегасков, после оформления с ними контракта. Как гласит...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close