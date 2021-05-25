«Ливерпуль» вот-вот завершит подписание защитника «Лейпцига»

Дата публикации: 25-05-2021

Фабрицио Романо утверждает, что переход Ибраима Конате из «РБ Лейпциг» в «Ливерпуль» предрешен.



««Ливерпуль» в шаге от закрытия сделки по Конате. Скоро защитник присоединится к английскому клубу. Игрок подпишет контракт сроком до 30 июня 2026 года», - написал Романо в «Twitter».



Итальянский журналист ранее сообщал, что за трансфер француза «красные» заплатят 35 миллионов евро – сумма отступных, прописанная в его трудовом договоре с «Лейпцигом».



21-летний Конате выступает за немецкий клуб с 2017 года. Всего на его счету 95 матчей, 4 гола и 1 ассист.



«Ливерпуль» до сих пор не принял решение о будущем Озана Кабака, который был арендован у «Шальке 04». На данный момент выкуп центрбека сборной Турции за 20 000 000 евро кажется маловероятным.