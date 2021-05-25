«Ливерпуль» вот-вот завершит подписание защитника «Лейпцига»
Дата публикации: 25-05-2021
Фабрицио Романо утверждает, что переход Ибраима Конате из «РБ Лейпциг» в «Ливерпуль» предрешен.
««Ливерпуль» в шаге от закрытия сделки по Конате. Скоро защитник присоединится к английскому клубу. Игрок подпишет контракт сроком до 30 июня 2026 года», - написал Романо в «Twitter».
Итальянский журналист ранее сообщал, что за трансфер француза «красные» заплатят 35 миллионов евро – сумма отступных, прописанная в его трудовом договоре с «Лейпцигом».
21-летний Конате выступает за немецкий клуб с 2017 года. Всего на его счету 95 матчей, 4 гола и 1 ассист.
«Ливерпуль» до сих пор не принял решение о будущем Озана Кабака, который был арендован у «Шальке 04». На данный момент выкуп центрбека сборной Турции за 20 000 000 евро кажется маловероятным.
Похожие новости:
Защитник «РБ Лейпциг» Конате может оказаться в Англии
«Ливерпуль» близок к подписанию Ибраимы Конате. Переговоры по поводу перехода находятся в завершающей стадии, передаёт «The Athletic». Французский...
«Ливерпуль» близок к подписанию Ибраимы Конате. Переговоры по поводу перехода находятся в завершающей стадии, передаёт «The Athletic». Французский...
«Ливерпуль» объявил о переходе защитника «Шальке-04» Кабака
Действующий чемпион Англии «Ливерпуль» посредством своего официального «твиттера» объявил о присоединении к команде Юргена Клоппа центрбека «Шальке...
Действующий чемпион Англии «Ливерпуль» посредством своего официального «твиттера» объявил о присоединении к команде Юргена Клоппа центрбека «Шальке...
Стала известна сумма, которую «Ливерпуль» выложит за трансфер Конате
Действующему чемпиону Англии «Ливерпулю» придётся серьёзно раскошелиться, чтобы заполучить центрального защитника «РБ Лейпциг» Ибраима Конате....
Действующему чемпиону Англии «Ливерпулю» придётся серьёзно раскошелиться, чтобы заполучить центрального защитника «РБ Лейпциг» Ибраима Конате....
«Ливерпуль» выбрал Юпамекано главной целью на позицию защитника. У клуба три альтернативы
«Ливерпуль» потерял в результате травм уже двух основных центральных защитников, поэтому клуб заинтересован в приобретении в зимнее...
«Ливерпуль» потерял в результате травм уже двух основных центральных защитников, поэтому клуб заинтересован в приобретении в зимнее...
Дайо Упамекано стал главной трансферной целью «Баварии»
Защитник «Лейпцига» Дайо Упамекано стал главной трансферной целью «Баварии». Мюнхенский клуб намерен выплатить за 22-летнего француза 42,5 миллиона...
Защитник «Лейпцига» Дайо Упамекано стал главной трансферной целью «Баварии». Мюнхенский клуб намерен выплатить за 22-летнего француза 42,5 миллиона...