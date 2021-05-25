Сен Жюст попал в сферу интересов «Спартака»
Ближайшим летом Джерри Сен Жюст может переехать в Россию. В переходе защитника «Майнца» заинтересован «Спартак». Потенциальный трансфер оценивается в 15 млн евро, а основными конкурентами москвичей являются «Брюгге», «Байер» и неназванный топ-клуб представляющий АПЛ. Об этом пишет авторитетный немецкий таблоид «Bild».
Сен Жюст – голландский центрбек, прошедший академию «Херенвена». Карьера футболиста началась на родине. В 2017-2019 годах он играл в составе «Фейеноорда», после чего перебрался в «Майнц».
В текущем сезоне на его счету 32 игры в Бундеслиге (1 результативная передача). Ценник на защитника составляет 10 млн евро (Transfermarkt.de).
Следует отметить, что Сен Жюста включили в расширенный состав сборной Нидерландов для подготовки к Евро-2020.
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