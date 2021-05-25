Луис Энрике объяснил, почему не включил Рамоса в состав сборной Испании на Евро-2020

Дата публикации: 25-05-2021

Луис Энрике дал комментарии относительно отказа от услуг Серхио Рамоса на Евро-2020. Наставник испанской сборной заявил, что в настоящий момент защитник находится не в лучшей форме.



Слова Энрике опубликовал ресурс «AS»: «Рамос не попал в заявку только потому, что не набрал требуемых кондиций. Для меня данное решение было непростым, но я сообщил Серхио о нем. Рамос всегда находился на топовом уровне, потому ощущение было крайне неприятным. Однако я уверен, что действую на благо сборной».



Вместо капитана «Реала» в заявку испанской сборной попал Эмерик Ляпорт, выступающий в «Ман Сити».



Примечательно, что впервые за всю историю в составе «красной фурии» на Евро не поедет ни один футболист, защищающий цвета мадридского «Реала».