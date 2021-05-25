Луис Энрике объяснил, почему не включил Рамоса в состав сборной Испании на Евро-2020
Дата публикации: 25-05-2021
Луис Энрике дал комментарии относительно отказа от услуг Серхио Рамоса на Евро-2020. Наставник испанской сборной заявил, что в настоящий момент защитник находится не в лучшей форме.
Слова Энрике опубликовал ресурс «AS»: «Рамос не попал в заявку только потому, что не набрал требуемых кондиций. Для меня данное решение было непростым, но я сообщил Серхио о нем. Рамос всегда находился на топовом уровне, потому ощущение было крайне неприятным. Однако я уверен, что действую на благо сборной».
Вместо капитана «Реала» в заявку испанской сборной попал Эмерик Ляпорт, выступающий в «Ман Сити».
Примечательно, что впервые за всю историю в составе «красной фурии» на Евро не поедет ни один футболист, защищающий цвета мадридского «Реала».
Похожие новости:
Фабрегас: "Слова Рамоса меня задели"
Между двумя авторитетными испанскими футболистами произошёл мелкий раздор. Центрбэк «Реала» Серхио Рамос высказал предположение, что якобы Франсеск...
Между двумя авторитетными испанскими футболистами произошёл мелкий раздор. Центрбэк «Реала» Серхио Рамос высказал предположение, что якобы Франсеск...
Читатели France Football выбрали Рамоса лучшим центральным защитником за всю историю футбола
Издание France Football решило опросить своих читателей, считают ли они испанца лучшим центральным защитником всех времен. Результат никого не...
Издание France Football решило опросить своих читателей, считают ли они испанца лучшим центральным защитником всех времен. Результат никого не...
Луис Энрике уходит из сборной Испании
Главный коуч национальной команды Испании Луис Энрике уйдет со своего поста в ближайший период. Об этом пишут местные спортивные...
Главный коуч национальной команды Испании Луис Энрике уйдет со своего поста в ближайший период. Об этом пишут местные спортивные...
«Реал» и Рамос договорились о продлении контракта на два года
Капитан мадридского «Реала» и испанской сборной Серхио Рамос договорился с представителями клуба о новом двухлетнем соглашении, передаёт...
Капитан мадридского «Реала» и испанской сборной Серхио Рамос договорился с представителями клуба о новом двухлетнем соглашении, передаёт...
Серхио Рамос вышел на третье место по числу матчей за сборные
В среду, 31 марта, состоялся матч квалификации ЧМ-2022 Испания — Косово. Встреча завершилась победой команды Луис Энрике со счетом 3:1. Защитник...
В среду, 31 марта, состоялся матч квалификации ЧМ-2022 Испания — Косово. Встреча завершилась победой команды Луис Энрике со счетом 3:1. Защитник...