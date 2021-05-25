СМИ: «Локомотив» и «Краснодар» проявляют интерес к защитнику молодежной сборной Польши
Дата публикации: 25-05-2021
Услугами Пшемыслава Вишневски заинтересовались несколько российских команд. «Чемпионат», ссылаясь на некий источник, владеющий информацией, пишет, что в числе претендентов на футболиста «Гурника» значатся «Краснодар» и столичный «Локомотив».
«Также польский футболист интересен ряду немецких клубов. Однако сам Вишневски больше склоняется к переезду в Россию», - цитирует источника «Чемпионат».
22-летний центральный защитник пополнил состав «Гурника» в 2018 году. На счету Пшемыслова в сезоне-20/21 32 поединка за польскую команду, в которых он отличился 2 раза и сделал 2 ассиста.
Соглашение футболиста с «Гурником» заканчивается через год, но сам он желает сменить клубную прописку в ближайшее трансферное окно.
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