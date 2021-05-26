ЦСКА предложил за Ляича более 5 млн евро

Дата публикации: 26-05-2021

Ближайшим летом ЦСКА попытается подписать Адема Ляича, принадлежащего турецкому «Бешикташу». Об этом сообщил ресурс Ortacizgi.com, указывая в качестве источника Зеки Узундурукана, работающего главным редактором в «Fotomac».



«Красно-синие» готовы потратить на трансфер свыше 5 000 0000 евро. Руководство «Бешикташа» согласно отпустить сербского хавбека за 7-10 млн евро.



Следует отметить, что СМИ неоднократно связывали Ляича с российскими клубами. Ранее интерес к нему приписывали «Спартаку». В 2019 году сообщалось о возможном переходе полузащитника в ЦСКА.



Карьера Ляича начиналась в «Партизане», после чего он перебрался в Серию А, где защищал цвета «Фиорентины», «Ромы», «Интера» и «Торино». С 2018 года атакующий полузащитник является игроком «Бешикташа».