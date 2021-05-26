Модрич продлил контракт с «Реалом»

Дата публикации: 26-05-2021

Модрич будет защищать цвета «Реала», как минимум, еще один сезон. В пресс-службе «сливочных» сообщили: «Клубу и Луке Модричу удалось согласовать продление контракта до лета 2022 года».



Ради того, чтобы остаться в «Реале», 35-летний полузащитник пошел на уменьшение зарплаты.



Состав мадридской команды хорват пополнил в 2012 году. До этого он выступал за «Зриньски», «Динамо» (Загреб) и «Тоттенхэм». Несмотря на возраст, Модрич остается одним из ключевых футболистов команды Зидана.



В сезоне 2020/2021 на его счету 49 поединков за «Реал», в которых он отличился 6 раз и сделал 6 голевых пасов. Вместе с мадридским клубом хорват завоевал уже почти два десятка трофеев.