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Модрич продлил контракт с «Реалом»

Дата публикации: 26-05-2021

Модрич продлил контракт с «Реалом»

Модрич будет защищать цвета «Реала», как минимум, еще один сезон. В пресс-службе «сливочных» сообщили: «Клубу и Луке Модричу удалось согласовать продление контракта до лета 2022 года».

Ради того, чтобы остаться в «Реале», 35-летний полузащитник пошел на уменьшение зарплаты.

Состав мадридской команды хорват пополнил в 2012 году. До этого он выступал за «Зриньски», «Динамо» (Загреб) и «Тоттенхэм». Несмотря на возраст, Модрич остается одним из ключевых футболистов команды Зидана.

В сезоне 2020/2021 на его счету 49 поединков за «Реал», в которых он отличился 6 раз и сделал 6 голевых пасов. Вместе с мадридским клубом хорват завоевал уже почти два десятка трофеев.

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