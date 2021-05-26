Модрич продлил контракт с «Реалом»
Дата публикации: 26-05-2021
Модрич будет защищать цвета «Реала», как минимум, еще один сезон. В пресс-службе «сливочных» сообщили: «Клубу и Луке Модричу удалось согласовать продление контракта до лета 2022 года».
Ради того, чтобы остаться в «Реале», 35-летний полузащитник пошел на уменьшение зарплаты.
Состав мадридской команды хорват пополнил в 2012 году. До этого он выступал за «Зриньски», «Динамо» (Загреб) и «Тоттенхэм». Несмотря на возраст, Модрич остается одним из ключевых футболистов команды Зидана.
В сезоне 2020/2021 на его счету 49 поединков за «Реал», в которых он отличился 6 раз и сделал 6 голевых пасов. Вместе с мадридским клубом хорват завоевал уже почти два десятка трофеев.
Похожие новости:
Модрич и «Реал» договорились о новом контракте, на очереди – Бензема
«Реал» намерен сохранить в своем составе ветеранов команды, как минимум, еще на сезон. По данным «AS», Лука Модрич подтвердил готовность подписать...
«Реал» намерен сохранить в своем составе ветеранов команды, как минимум, еще на сезон. По данным «AS», Лука Модрич подтвердил готовность подписать...
Модрич может перейти в «Интер»
Хавбек «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич все еще интересен «Интеру». Как утверждает сайт Sport.es,...
Хавбек «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич все еще интересен «Интеру». Как утверждает сайт Sport.es,...
Лука Модрич: «Мы скучаем по голам и характеру Роналду»
Осенью 2018-го года Модрич прервал гегемонию Месси и Роналду, забрав приз лучшему футболисту по версии FIFA. Однако хорват далёк от того, чтобы...
Осенью 2018-го года Модрич прервал гегемонию Месси и Роналду, забрав приз лучшему футболисту по версии FIFA. Однако хорват далёк от того, чтобы...
Реал предложил Модричу 12 млн евро в год
Хорватский хавбек «Реала» Лука Модрич, который стал лучшим игроком по...
Хорватский хавбек «Реала» Лука Модрич, который стал лучшим игроком по...
Модрич: у нас отличные отношения с Роналду
Хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич рассказал, что поддерживает отношения с именитым форвардом «Ювентуса»...
Хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич рассказал, что поддерживает отношения с именитым форвардом «Ювентуса»...