  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Источник: Зобнин хочет уехать в Европу. Его задевает судейство в РПЛ

Дата публикации: 26-05-2021

Источник: Зобнин хочет уехать в Европу. Его задевает судейство в РПЛ

Неожиданную новость опубликовал «РБК-Спорт». Источник сообщил о намерении Романа Зобнина попробовать себя в Европе.

О своих планах хавбек «Спартака» рассказал ближайшему окружению. Одной из целей полузащитника в 2 последних сезонах был переход в европейский клуб. Если летом переезд не состоится, то футболист готов продолжить играть в составе «красно-белых». Примечательно, что в качестве причин его желания покинуть РПЛ называется уровень судейства в лиге.

В «Спартаке» уже отреагировали на публикацию «РБК-Спорт», сообщив, что Роман никому из руководства о своём желании покинуть клуб не говорил.

Состав «красно-белых» Зобнин пополнил в 2016 году и в дебютном для себя сезоне сумел выиграть с клубом золото РПЛ.

Социальные комментарии Cackle

Похожие новости:

  • Джикия может воссоединиться с Селиховым в Спартаке
    Джикия может воссоединиться с Селиховым в Спартаке
    Ещё один представитель «Амкара» в скором времени может оказаться в столичном «Спартаке». По информации...
  • «Спартак» опроверг интерес клуба к полузащитнику «Бенфики»
    «Спартак» опроверг интерес клуба к полузащитнику «Бенфики»
    Представители «Спартака» прокомментировали слухи относительно интереса «красно-белых» к Шикинью, выступающему за «Бенфику». Напомним, ранее в СМИ...
  • Акционер «Спартака» подал иск к клубу на 88 млн рублей
    Акционер «Спартака» подал иск к клубу на 88 млн рублей
    Организация «Капитальные активы» потребовала от «красно-белых» 88,3 миллиона рублей. Подробности разбирательства между компанией и футбольным клубом...
  • СМИ: Гранат и Паршивлюк летом покинут Спартак
    СМИ: Гранат и Паршивлюк летом покинут Спартак
    Совсем скоро из московского «Спартака» уйдёт как минимум пара футболистов. По утверждению «Спорт-Экспресс», управление...
  • СМИ: Перишич желает покинуть Интер
    СМИ: Перишич желает покинуть Интер
    Полузащитник ФК «Интер» (Милан) и сборной Хорватии Иван Перешич может сменить клубную прописку, сообщает Football Italia. Известно, что...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close