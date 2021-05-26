Источник: Зобнин хочет уехать в Европу. Его задевает судейство в РПЛ

Дата публикации: 26-05-2021

Неожиданную новость опубликовал «РБК-Спорт». Источник сообщил о намерении Романа Зобнина попробовать себя в Европе.



О своих планах хавбек «Спартака» рассказал ближайшему окружению. Одной из целей полузащитника в 2 последних сезонах был переход в европейский клуб. Если летом переезд не состоится, то футболист готов продолжить играть в составе «красно-белых». Примечательно, что в качестве причин его желания покинуть РПЛ называется уровень судейства в лиге.



В «Спартаке» уже отреагировали на публикацию «РБК-Спорт», сообщив, что Роман никому из руководства о своём желании покинуть клуб не говорил.



Состав «красно-белых» Зобнин пополнил в 2016 году и в дебютном для себя сезоне сумел выиграть с клубом золото РПЛ.