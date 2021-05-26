«Барселона» заинтересовалась защитником «Аталанты»
Дата публикации: 26-05-2021
«Барселоне» интересен вариант с приобретением полузащитника «Аталанты». Об этом в своем Twitter-аккаунте рассказал Флориан Плеттенберг, представляющий ресурс Sport1.de.
Журналист сообщил, что каталонцы рассматривают Робина Госенса в качестве потенциального новичка. Правда, пока дело ограничилось лишь запросом в адрес клуба из Бергамо.
Профессиональная карьера Госенса началась в чемпионате Нидерландов, где он выступал за «Дордрехт» (аренда из «Витесс») и «Хераклес». В 2017 году полузащитника заметили скауты «Аталанты», и вскоре он перебрался в Италию.
В текущем сезоне немецкий хавбек сыграл в 32 встречах Серии А, забив 11 мячей и сделав 6 ассистов. Transfermarkt.de оценивает Госенса в 35 млн евро.
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