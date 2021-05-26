«Лейпциг» планирует выкупить Клюйверта у «Ромы»

Дата публикации: 26-05-2021

«РБ Лейпциг» удовлетворен игрой Джастина Клюйверта, которого немцы арендовали у «Ромы». Ближайшим летом «быки» планируют выкупить контракт голландского хавбека.



В Twitter Николо Скиры появилась информация, что «Лейпциг» приложит максимум усилий для подписания Клюйверта и готов заплатить за него 12 млн евро. Интересно, что ранее ряд СМИ сообщали о желании Жозе Моуринью, который возглавит «Рому» в июле, сохранить полузащитника в составе итальянской команды.



Римляне выкупили права на Клюйверта в 2018 году. В завершившемся сезоне Джастин выступал за «Лейпциг». В составе немецкого гранда он выходил на поле в 27 встречах (4 забитых мяча, 1 голевой пас).



Трансферная стоимость голландца составляет 14 млн евро (по версии портала «Transfermarkt»).