«Лейпциг» планирует выкупить Клюйверта у «Ромы»
Дата публикации: 26-05-2021
«РБ Лейпциг» удовлетворен игрой Джастина Клюйверта, которого немцы арендовали у «Ромы». Ближайшим летом «быки» планируют выкупить контракт голландского хавбека.
В Twitter Николо Скиры появилась информация, что «Лейпциг» приложит максимум усилий для подписания Клюйверта и готов заплатить за него 12 млн евро. Интересно, что ранее ряд СМИ сообщали о желании Жозе Моуринью, который возглавит «Рому» в июле, сохранить полузащитника в составе итальянской команды.
Римляне выкупили права на Клюйверта в 2018 году. В завершившемся сезоне Джастин выступал за «Лейпциг». В составе немецкого гранда он выходил на поле в 27 встречах (4 забитых мяча, 1 голевой пас).
Трансферная стоимость голландца составляет 14 млн евро (по версии портала «Transfermarkt»).
Похожие новости:
«Наполи» объявил о переходе хавбека «РБ Лейпциг» Демме
Официальный сайт «Наполи» отрапортовал о состоявшемся входящем трансфере. Речь идёт о покупке опорного полузащитника немецкого клуба...
Официальный сайт «Наполи» отрапортовал о состоявшемся входящем трансфере. Речь идёт о покупке опорного полузащитника немецкого клуба...
«Лейпциг» хочет переманить Собослаи
«РБ Лейпциг» может опередить лондонский «Арсенал» и совершить трансфер Доминика Собослаи, информирует издание Football...
«РБ Лейпциг» может опередить лондонский «Арсенал» и совершить трансфер Доминика Собослаи, информирует издание Football...
Бавария нацелилась на полузащитника РБ Лейпциг Кейта
По информации, полученной от издания Kicker, К. Анчелотти, текущий менеджер «Баварии» (Мюнхен), «неровно дышит» к Н. Кейта,...
По информации, полученной от издания Kicker, К. Анчелотти, текущий менеджер «Баварии» (Мюнхен), «неровно дышит» к Н. Кейта,...
«Наполи» предложил 10 млн евро за полузащитника «Брюгге»
По данным «La Gazzetta dello Sport», в межсезонье «Наполи» попытается выкупить контракт 20-летнего Шарля Де Кетеларе, принадлежащего «Брюгге»....
По данным «La Gazzetta dello Sport», в межсезонье «Наполи» попытается выкупить контракт 20-летнего Шарля Де Кетеларе, принадлежащего «Брюгге»....
«Рома» хочет выкупить Мхитаряна
«Рома» хочет выкупить права на полузащитника Генриха Мхитаряна, сообщает журналист Николо Скира. Армянский футболист играет в Риме на...
«Рома» хочет выкупить права на полузащитника Генриха Мхитаряна, сообщает журналист Николо Скира. Армянский футболист играет в Риме на...