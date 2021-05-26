Официально: Флик возглавит сборную Германии после Евро

Дата публикации: 26-05-2021

Слухи о назначении Ханса-Дитера Флика наставником команды Германии после Евро-2020 подтвердились.



Немецкий футбольный союз и 56-летний специалист заключили соглашение о сотрудничестве до 2024 года.



«С нетерпением жду первую тренировку с командой, чтобы увидеть игроков. У сборной Германии есть основания смотреть в будущее с оптимизмом. Уверен, двухлетний опыт работы в «Баварии» поможет мне добиться поставленных задач у руля национальной команды. А пока хочу пожелать удачи Йоахиму Лёву, его помощникам и игрокам на грядущем Евро-2020», - цитирует слова Флика сайт DFB.



Напомним, ранее Лёв сообщил о намерении досрочно завершить сотрудничество со сборной Германии сразу после окончания розыгрыша чемпионата Европы (пройдёт с 11.06 по 11.07). Прежним местом работы Флика была мюнхенская «Бавария» (2019-2021).