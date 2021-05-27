«ПСЖ» и «Атлетико» поборются за защитника «РБ Лейпциг»

Дата публикации: 27-05-2021

Goal.com, указывая в качестве первоисточника «Bild», сообщил, что Норди Мукиэле, выступающий за «Лейпциг», летом может перебраться в один из европейских топ-клубов.



Основными претендентами на французского защитника, способного закрыть фланг или центр обороны, считаются «Атлетико» и «Пари Сен-Жермен». Сумма трансфера оценивается приблизительно в 30 000 000 евро.



«РБ Лейпциг» приобрел Мукиэле в 2018 году. Ранее футболист выступал во французском чемпионате за «Монпелье» и «Лаваль».



В сезоне 2020/2021 на счету защитника 40 встреч за немецкий клуб (4 забитых мяча, 2 ассиста). Также Мукиэле получил 5 предупреждений.



Трансферная стоимость 23-летнего футболиста составляет 23 млн евро («Transfermarkt»).