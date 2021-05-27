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«Вулверхэмптон» намерен продать Невеша за 40 млн евро

Дата публикации: 27-05-2021

«Вулверхэмптон» намерен продать Невеша за 40 млн евро

Ближайшим летом «Вулверхэмптон Уондерерс» ожидает глобальное обновление состава, что связано с уходом Нуну Эшпириту Санту, ранее возглавлявшего клуб.

Ресурс «The Athletic» утверждает, что «волки» готовы выставить на трансфер один из своих главных активов, а на вырученные средства купить новых футболистов. Сообщается, что англичане попытаются продать Рубена Невеша, входящего в топ наиболее дорогих футболистов клуба. Руководство «Вулверхэмптона» оценило хавбека в 40 млн евро (около 35 млн фунтов).

Состав английской команды Невеш пополнил в 2017 году. За опорного полузащитника «волки» заплатили «Порту» 18 млн евро.

Текущий сезон для 24-летнего португальца получился весьма успешным. В 36 играх АПЛ он отличился 5 раз и сделал 1 голевую передачу.

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