Источник: Конте покинет «Интер» из-за разногласий с руководством

Дата публикации: 27-05-2021

По данным «La Gazzetta dello Sport», Антонио Конте в скором времени может покинуть «Интер». Причиной тому являются разногласия с боссами миланцев.



Из-за финансовых проблем «нерадзурри» ожидают не самые лучшие времена. Руководство клуба планирует уменьшить расходную часть бюджета и сократить издержки по зарплате на 20%. По мнению Конте, подобное состояние дел идет в разрез с амбициями клуба, которому для успешного выступления требуется усиление. Отмечается, что контракт со специалистом миланцы могут разорвать в ближайшие 2 суток.



Конте приступил к тренерской деятельности в «Интере» в 2019 году. В завершившемся розыгрыше Серии А команда под его руководством впервые за 11 лет завоевала чемпионский титул.