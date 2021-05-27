«Милан» близок к подписанию нападающего «Челси» и еще двух футболистов
Дата публикации: 27-05-2021
Летом «Милан» планирует глобально усилиться. В ближайшее время «россонери» намерены подписать 3 футболистов, находящихся в статусе свободных агентов.
Информацию, ссылаясь на «La Rebubblica», опубликовал ресурс Goal.com. Летом состав «Милана» могут пополнить Эльсеид Хюсай, представляющий «Наполи», Оливье Жиру из «Челси» и игрок «Интера» Данило Д’Амброзио. Всех трех «россонери» намерены заполучить бесплатно.
О сроках соглашений с 27-летним Хюсаем и 32-летним Д’Амброзио не сообщается, а вот 34-летнему Жиру будет предложен 2-летний контракт.
Сезон 20/21 миланцы завершили на второй строчке в Серии А, уступив только «Интеру». Столь высокое место позволило «россонери» получить путевку в Лигу Чемпионов, где клуб не играл с 2013 года.
Похожие новости:
«Милан» получит 100 млн евро на летние трансферы
Издание «La Gazzetta Dello Sport» поделилось информацией о трансферных планах «Милана». По данным источника, «россонери» получат около 100 млн евро...
Издание «La Gazzetta Dello Sport» поделилось информацией о трансферных планах «Милана». По данным источника, «россонери» получат около 100 млн евро...
«Рома» провела встречу с представителями Жиру
«Рома» может подписать Оливье Жиру, выступающего за «Челси». Римляне намерены заполучить форварда ближайшим летом. Подробности возможного перехода...
«Рома» может подписать Оливье Жиру, выступающего за «Челси». Римляне намерены заполучить форварда ближайшим летом. Подробности возможного перехода...
«Милан» собирается купить Белотти, если выйдет в Лигу чемпионов
«Россонери» купят форварда «Торино» Андреа Белотти, если команда Стефано Пиоли сумеет добыть путёвку в следующий розыгрыш элитного еврокубка,...
«Россонери» купят форварда «Торино» Андреа Белотти, если команда Стефано Пиоли сумеет добыть путёвку в следующий розыгрыш элитного еврокубка,...
«Интер» проявляет интерес к Жиру и Дармиану
«Интер» будет одним из самых активных игроков на рынке трансферов среди всех представителей Серии А, утверждает «La Gazzetta delo...
«Интер» будет одним из самых активных игроков на рынке трансферов среди всех представителей Серии А, утверждает «La Gazzetta delo...
«Милан» поборется с «Наполи» за Ламелу
Эрик Ламела в ближайшее время может переехать в Италию. Вингером «Тоттенхэма» заинтересовались сразу два лидера Серии А. Об этом пишет...
Эрик Ламела в ближайшее время может переехать в Италию. Вингером «Тоттенхэма» заинтересовались сразу два лидера Серии А. Об этом пишет...