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«Милан» близок к подписанию нападающего «Челси» и еще двух футболистов

Дата публикации: 27-05-2021

«Милан» близок к подписанию нападающего «Челси» и еще двух футболистов

Летом «Милан» планирует глобально усилиться. В ближайшее время «россонери» намерены подписать 3 футболистов, находящихся в статусе свободных агентов.

Информацию, ссылаясь на «La Rebubblica», опубликовал ресурс Goal.com. Летом состав «Милана» могут пополнить Эльсеид Хюсай, представляющий «Наполи», Оливье Жиру из «Челси» и игрок «Интера» Данило Д’Амброзио. Всех трех «россонери» намерены заполучить бесплатно.

О сроках соглашений с 27-летним Хюсаем и 32-летним Д’Амброзио не сообщается, а вот 34-летнему Жиру будет предложен 2-летний контракт.

Сезон 20/21 миланцы завершили на второй строчке в Серии А, уступив только «Интеру». Столь высокое место позволило «россонери» получить путевку в Лигу Чемпионов, где клуб не играл с 2013 года.

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