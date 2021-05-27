«Милан» близок к подписанию нападающего «Челси» и еще двух футболистов

Дата публикации: 27-05-2021

Летом «Милан» планирует глобально усилиться. В ближайшее время «россонери» намерены подписать 3 футболистов, находящихся в статусе свободных агентов.



Информацию, ссылаясь на «La Rebubblica», опубликовал ресурс Goal.com. Летом состав «Милана» могут пополнить Эльсеид Хюсай, представляющий «Наполи», Оливье Жиру из «Челси» и игрок «Интера» Данило Д’Амброзио. Всех трех «россонери» намерены заполучить бесплатно.



О сроках соглашений с 27-летним Хюсаем и 32-летним Д’Амброзио не сообщается, а вот 34-летнему Жиру будет предложен 2-летний контракт.



Сезон 20/21 миланцы завершили на второй строчке в Серии А, уступив только «Интеру». Столь высокое место позволило «россонери» получить путевку в Лигу Чемпионов, где клуб не играл с 2013 года.