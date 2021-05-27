Первым приобретением Моуринью в «Роме» может стать игрок «Байера»
Дата публикации: 27-05-2021
Макс Байфилд, представляющий ресурс «Sky Sports Germany», разместил в своем Twitter-аккаунте инсайд, связанный с «Ромой» и английским вингером Демараем Греем. По его данным, летом римляне попытаются выкупить права на 24-летнего футболиста у «Байера».
Для приобретения полузащитника «Рома» планирует воспользоваться опцией в контракте футболиста, согласно которой отступные за него составляют 2 млн евро. Причем действовать данный пункт будет исключительно летом 2021 года. Если сделка состоится, то Грей окажется первой покупкой Жозе Моуринью в римском клубе.
В «Байере» левый вингер отыграл всего полсезона, перебравшись сюда из «Лестер Сити». Немецкой команде футболист обошелся в 2 000 000 евро.
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