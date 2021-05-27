  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

«Барселона» интересуется защитником «АЗ» Вейндалом

Дата публикации: 27-05-2021

«Барселона» интересуется защитником «АЗ» Вейндалом

«Барселона» проявляет интерес к Оуэну Вейндалу, принадлежащему «АЗ». Об этом пишет «Diario AS».

Каталонцы рассматривают молодого защитника в качестве замены Жорди Альбы, которого Рональд Куман не видит в стартовом составе «сине-гранатовых».

По данным Transfermarkt.de, ценник на голландца составляет 15 млн евро. В «Барселоне» не готовы тратить на трансфер такую сумму и рассчитывают заплатить за футболиста меньше.

Вейндал находится в структуре «АЗ» (Алкмар) с 11 лет. Его дебют за основу клуба состоялся в 2017 году. В текущем сезоне на счету крайнего защитника 34 поединка за «красно-бело-чёрных», в которых он забил 2 мяча и сделал 6 результативных пасов.

Стоит упомянуть, что Оуэн является игроком сборной Нидерландов. С октября 2020 года он провел за национальную команду 7 встреч.

Социальные комментарии Cackle

Похожие новости:

  • «Барселона» намерена подписать защитника «Валенсии» Гайя
    «Барселона» намерена подписать защитника «Валенсии» Гайя
    Каталонская «Барселона» интересуется игроком «Валенсии» Хосе Луисом Гайя. Новое руководство «сине-гранатовых»...
  • «Барселона» возобновила интерес к де Лигту
    «Барселона» возобновила интерес к де Лигту
    В межсезонье Маттейс де Лигт может переехать в Ла Лигу. В услугах голландца заинтересована «Барселона». Источник данной информации – Sport.es. На...
  • «Барселона» нашла замену Холанду и Депаю в ПСВ
    «Барселона» нашла замену Холанду и Депаю в ПСВ
    «Барселона» продолжает прорабатывать альтернативные варианты на случай провала переговоров по Эрлингу Холанду и Мемфису Депаю. По информации «Mundo...
  • «Барселона» нацелилась на полузащитника «Марселя»
    «Барселона» нацелилась на полузащитника «Марселя»
    «Барселона» может усилиться полузащитником «Марселя». 21-летний Бубакар Камара является одной из основных трансферных целей «сине-гранатовых» на...
  • «Ливерпуль» претендует на защитника «Интера»
    «Ливерпуль» претендует на защитника «Интера»
    Ближайшим летом «Ливерпуль» намерен приобрести Алессандро Бастони. Издание «Metro» рассказало, что игрок «Интера» является приоритетной целью для...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close