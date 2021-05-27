«Барселона» интересуется защитником «АЗ» Вейндалом
«Барселона» проявляет интерес к Оуэну Вейндалу, принадлежащему «АЗ». Об этом пишет «Diario AS».
Каталонцы рассматривают молодого защитника в качестве замены Жорди Альбы, которого Рональд Куман не видит в стартовом составе «сине-гранатовых».
По данным Transfermarkt.de, ценник на голландца составляет 15 млн евро. В «Барселоне» не готовы тратить на трансфер такую сумму и рассчитывают заплатить за футболиста меньше.
Вейндал находится в структуре «АЗ» (Алкмар) с 11 лет. Его дебют за основу клуба состоялся в 2017 году. В текущем сезоне на счету крайнего защитника 34 поединка за «красно-бело-чёрных», в которых он забил 2 мяча и сделал 6 результативных пасов.
Стоит упомянуть, что Оуэн является игроком сборной Нидерландов. С октября 2020 года он провел за национальную команду 7 встреч.
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