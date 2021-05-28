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СМИ: Аллегри вернется на пост главного тренера «Ювентуса»

Дата публикации: 28-05-2021

СМИ: Аллегри вернется на пост главного тренера «Ювентуса»

По информации «Sky Sport Italia», «Ювентус» рассматривает вариант с возвращением на тренерский мостик Аллегри.

Источник сообщает, что руководство «бьянконери» намерено отказаться от услуг Андреа Пирло. Соглашение с Аллегри планируется подписать в ближайшее время. Срок контракта составит 3 или 4 года.

Напомним, Аллегри руководил туринцами в 2014-2019 годах. С момента ухода из «Ювентуса» тренер оставался без работы. С «бьянконери» он 5 раз выигрывал Серию А, 4 раза брал Кубок и 2 раза Суперкубок страны. Также Массимилиано дважды выводил туринский клуб в финал ЛЧ, но выиграть трофей ему так и не удалось.

Сезон 20/21 оказался для «Ювентуса» не самым удачным. Команда впервые с 2011 года не завоевала «скудетто».

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