Источник: Кварацхелия покинет «Рубин» из-за конфликта его агента с клубом
Дата публикации: 28-05-2021
Вероятность того, что Хвича Кварацхелия останется в «Рубине» минимальна. Новость разместил «Чемпионат», ссылаясь на источник, владеющий информацией.
«Мамука Джугели, представляющий интересы Кварацхелии, имеет конфликт с представителями «Рубина». Агент обижен на казанцев и намерен увести хавбека из клуба ближайшим летом. Спрос на игрока имеется», - цитирует слова источника «Чемпионат».
Отмечается, что конфликт случился после поединка между «Рубином» и «Ротором» (1:1).
В Казани уже отреагировали на новость. Олег Яровинский, занимающий должность спортдира «Рубина» сообщил следующее: «Публикация является бредом! С Мамукой у клуба дружеские отношения, а информация о конфликте вброс, который даже не хочется комментировать».
Похожие новости:
Источник: «Лидс» провел переговоры с агентом Кварацхелии
В «Football Fancast» появилась информация, что Хвича Кварацхелия привлек внимание «Лидса». Возможность перехода грузинского хавбека уже обсудили...
В «Football Fancast» появилась информация, что Хвича Кварацхелия привлек внимание «Лидса». Возможность перехода грузинского хавбека уже обсудили...
Игрок «Рубина» интересен «Ювентусу» и «Милану»
Грузинский крайний полузащитник Хвича Кварацхелия, который на данном этапе своей клубной карьеры выступает за казанский «Рубин», может оказаться в...
Грузинский крайний полузащитник Хвича Кварацхелия, который на данном этапе своей клубной карьеры выступает за казанский «Рубин», может оказаться в...
«Рубин» летом отказался продавать Кварацхелию в «Галатасарай» за € 15 млн
Хвича Кварацхелия мог этим летом переехать в Турцию. В услугах грузинского вингера был заинтересован «Галатасараи» и лично наставник...
Хвича Кварацхелия мог этим летом переехать в Турцию. В услугах грузинского вингера был заинтересован «Галатасараи» и лично наставник...
Источник: «Аталанта» интересуется Кварацхелией
Хвича Кварацхелия вскоре может стать одноклубником Алексея Миранчука. По данным «TMW», грузинским хавбеком заинтересовалась «Аталанта». Трансфер...
Хвича Кварацхелия вскоре может стать одноклубником Алексея Миранчука. По данным «TMW», грузинским хавбеком заинтересовалась «Аталанта». Трансфер...
Агент заявил о большой вероятности ухода Николича из «Локомотива»
Неожиданную новость разместил «РБ-Спорт». Тимур Гурцкая (футбольный агент) рассказал изданию, что по окончании сезона Марко Николич, вероятно,...
Неожиданную новость разместил «РБ-Спорт». Тимур Гурцкая (футбольный агент) рассказал изданию, что по окончании сезона Марко Николич, вероятно,...