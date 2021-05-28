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Источник: Кварацхелия покинет «Рубин» из-за конфликта его агента с клубом

Дата публикации: 28-05-2021

Источник: Кварацхелия покинет «Рубин» из-за конфликта его агента с клубом

Вероятность того, что Хвича Кварацхелия останется в «Рубине» минимальна. Новость разместил «Чемпионат», ссылаясь на источник, владеющий информацией.

«Мамука Джугели, представляющий интересы Кварацхелии, имеет конфликт с представителями «Рубина». Агент обижен на казанцев и намерен увести хавбека из клуба ближайшим летом. Спрос на игрока имеется», - цитирует слова источника «Чемпионат».

Отмечается, что конфликт случился после поединка между «Рубином» и «Ротором» (1:1).

В Казани уже отреагировали на новость. Олег Яровинский, занимающий должность спортдира «Рубина» сообщил следующее: «Публикация является бредом! С Мамукой у клуба дружеские отношения, а информация о конфликте вброс, который даже не хочется комментировать».

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