«Бавария» подписала крайнего защитника «Рединга» Ричардса

Дата публикации: 28-05-2021

«Бавария» открыла трансферную кампанию подписанием левого защитника «Рединга». Информацию разместил официальный сайт мюнхенцев.



Клуб заключил с Омаром Ричардсом 4-летнее соглашение. К новой команде 23-летний футболист присоединится в июле. В «Баварии» англичанин взял себе третий номер. «Красным» игрок достался бесплатно, поскольку присоединился к ним на правах свободного агента.



Ричардс принадлежит «Редингу» (трудовой договор истекает 30 июня), который в прошедшем сезоне выступал в Чемпионшипе. На счету защитника 42 игры за английскую команду, в которых он не отметился результативными действиями.



За сборную Англии Омар пока не заигран, но у него есть матчи за молодежку (1 встреча за команду до 21 года).