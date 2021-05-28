«Тоттенхэм» ведет переговоры с Почеттино. Тренер хочет вернуться

Дата публикации: 28-05-2021

Летом Маурисио Почеттино может вновь возглавить «Тоттенхэм Хотспур» (источник – «The Athletic»).



Сообщается, что наставник «ПСЖ» уже обсуждает условия сотрудничества с лондонским клубом. В подписании контракта с Почеттино заинтересован Дэниэл Леви. Так президент «Тоттенхэма» надеется вернуть себе популярность среди поклонников «шпор», которые недовольны тем, что происходит с командой.



Сам специалист готов вернуться в Лондон. Его не устраивает ситуация в Париже, где он наделен меньшими полномочиями, чем в английском клубе. Футболистам «Тоттенхэма» известно о возможном назначении 49-летнего аргентинца, и они довольны происходящим.



Однако вернуться на Туманный Альбион ему будет не так просто. Контракт Маурисио с «Пари Сен-Жермен» завершится через год, а это значит, что уйти раньше он сможет только в случае отставки.