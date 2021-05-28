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Источник: Лукаку и Санчо являются приоритетными целями для «Челси»

Дата публикации: 28-05-2021

Источник: Лукаку и Санчо являются приоритетными целями для «Челси»

В межсезонье «Челси» попытается приобрести хавбека Джейдона Санчо из «Боруссии» (Дортмунд) и форварда Ромелу Лукаку, выступающего за «Интер».

Как сообщает «Sunday World», после удачного завершения сезона Роман Абрамович, владеющий «аристократами», решил выделить значительную сумму на усиление. В руководстве лондонцев довольны работой Томаса Тухеля, возглавляющего «Челси», и готовы наделить его полномочиями, позволяющими принимать участие в трансферных делах команды.

Переход Лукаку стал возможен благодаря тому, что Антонио Конте разорвал контракт с «Интером». «Боруссия» готова продать Санчо, поскольку следующим летом футболист может покинуть клуб на правах свободного агента.

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