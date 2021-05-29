«Спортинг» хочет выкупить Жоау Мариу у «Интера»
Дата публикации: 29-05-2021
Жоау Мариу, известный российским болельщикам по выступлениям за «Локомотив», может перебраться в «Спортинг». Напомним, в прошедшем сезоне хавбек находился в аренде в португальском клубе.
Николо Скира в своем Twitter-аккаунте рассказал, что у Федерико Пасторелло, представляющего интересы футболиста, была встреча с руководством «Интера», в рамках которой обсуждался возможный трансфер полузащитника. Миланцы уже ведут переговоры со «Спортингом» относительно продажи Жоау Мариу. Португальская сторона готова предложить игроку 4-летнее соглашение.
Футболист долгое время выступал за «Спортинг», но в 2017 году перешел в «Интер». В сезоне 20/21 Жоау Мариу вместе с лиссабонским клубом завоевал чемпионство в Португалии.
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