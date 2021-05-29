Экс-капитан «Арсенала» Уилшир вновь остался без клуба
Дата публикации: 29-05-2021
На сайте «Борнмута» появилась информация о прекращении сотрудничества с Джеком Уилширом.
В январе 29-летний экс-капитан «Арсенала» заключил с клубом краткосрочное соглашение, завершившееся по окончании сезона. Стороны не стали его продлевать, потому футболист вновь остался без клуба.
До «Борнмута» Уилшир выступал в составе «Вест Хэма», куда перешел в 2018 году. Осенью 2020 года полузащитник покинул команду. Ранее хавбек 10 сезонов провел в составе «Арсенала», где какое-то время был капитаном. Однако после того, как «канониров» возглавил Унаи Эмери, Уилшир решил уйти из клуба.
За «Борнмут» он провел 18 встреч, отличившись 2 раза и сделав 1 ассист.
Transfermarkt.de оценивает хавбека в 2,5 млн евро.
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