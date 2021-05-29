«Рома» хочет подписать Гранита Джаку
Дата публикации: 29-05-2021
«Рома» может усилиться 28-летним Гранитом Джакой. Сообщается, что в составе римлян игрока «Арсенала» хотел бы видеть Жозе Моуринью. Источник – «Sky Sport».
Лондонцы готовы расстаться со швейцарцем, но рассчитывают получить за него порядка 25 млн евро. Для «Ромы» такая сумма является слишком большой, на трансфер клуб намерен потратить около 20 миллионов с бонусами.
Профессиональная карьера Джаки началась в «Базеле», где он провел 4 сезона, после чего перешел в «Боруссию» (Менхенгладбах). В 2016 году хавбека купил «Арсенал».
В текущем сезоне швейцарец провел за «канониров» 45 поединков (1 забитый мяч, 2 результативных передачи).
Трансферная стоимость Джаки равняется € 22 млн («Transfermarkt»).
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