«МЮ» вернулся к идее обмена Погба на Роналду
Дата публикации: 29-05-2021
«Tuttosport» утверждает, что в ближайшее время на трансферном рынке может состояться громкий обмен, который готовят «Ювентус» и «Ман Юнайтед».
«Манкунианцы» вновь обратили свой взор на Криштиану Роналду. В обмен на португальца они готовы предложить «Ювентусу» Поля Погба.
Роналду связан контрактом с туринской командой до следующего лета. В Италию 36-летний форвард перебрался в 2018 году и обошелся клубу в 117 млн евро. Ранее он выступал за «Реал». В завершившемся сезоне Роналду с 29 забитыми мячами получил звание лучшего снайпера Серии А.
Погба является игроком «МЮ» с 2016 года. «Transfermarkt» оценивает француза в 60 млн евро. Цена португальца – 50 000 000 евро.
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