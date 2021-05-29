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Алаба подписал пятилетний контракт с «Реалом»

Дата публикации: 29-05-2021

Алаба подписал пятилетний контракт с «Реалом»

«Реал» договорился о подписании контракта с Давидом Алабой, ранее выступавшим за «Баварию». Информация об этом появилась на сайте «сливочных».

С мадридцами защитник заключит 5-летнее соглашение. Презентация футболиста должна состоятся после Евро-2020.

Ранее ряд СМИ сообщали, что Алабе и его агенту обещан солидный бонус при удачном завершении переговоров с «Реалом». Пини Захави, представляющий интересы игрока, сам футболист и его отец Джордж могли рассчитывать на 20 млн евро в случае подписания соглашения со «сливочными». В новом клубе ежегодная зарплата футболиста составит 10 000 000 евро.

Цвета «Баварии» Алаба защищал с 2009 года. Ему принадлежит рекорд по числу встреч за мюнхенский клуб в Бундеслиге среди иностранцев.

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