Алаба подписал пятилетний контракт с «Реалом»
Дата публикации: 29-05-2021
«Реал» договорился о подписании контракта с Давидом Алабой, ранее выступавшим за «Баварию». Информация об этом появилась на сайте «сливочных».
С мадридцами защитник заключит 5-летнее соглашение. Презентация футболиста должна состоятся после Евро-2020.
Ранее ряд СМИ сообщали, что Алабе и его агенту обещан солидный бонус при удачном завершении переговоров с «Реалом». Пини Захави, представляющий интересы игрока, сам футболист и его отец Джордж могли рассчитывать на 20 млн евро в случае подписания соглашения со «сливочными». В новом клубе ежегодная зарплата футболиста составит 10 000 000 евро.
Цвета «Баварии» Алаба защищал с 2009 года. Ему принадлежит рекорд по числу встреч за мюнхенский клуб в Бундеслиге среди иностранцев.
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