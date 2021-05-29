Аллегри вновь возглавил туринский «Ювентус»
Дата публикации: 29-05-2021
Руководство «Ювентуса» решило отказаться от услуг Андреа Пирло и разорвало с ним контракт. На посту тренера туринцев его заменит Аллегри, уже работавший с клубом несколько сезонов. Информацию о назначении «бьянконери» опубликовали на сайте.
По данным «La Gazzetta dello Sport», ежегодно 53-летний наставник будет получать порядка 9-10 млн евро. О сроках соглашения с Аллегри не сообщается.
Интересно, что специалиста прочили на пост тренера «Интера», который освободился после ухода из команды Антонио Конте. Также его кандидатуру рассматривал и «Реал», оставшийся без наставника после того, как «галактикос» покинул Зидан. Однако предложение «Ювентуса» оказалось для Аллегри наиболее привлекательным.
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