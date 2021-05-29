  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Аллегри вновь возглавил туринский «Ювентус»

Дата публикации: 29-05-2021

Аллегри вновь возглавил туринский «Ювентус»

Руководство «Ювентуса» решило отказаться от услуг Андреа Пирло и разорвало с ним контракт. На посту тренера туринцев его заменит Аллегри, уже работавший с клубом несколько сезонов. Информацию о назначении «бьянконери» опубликовали на сайте.

По данным «La Gazzetta dello Sport», ежегодно 53-летний наставник будет получать порядка 9-10 млн евро. О сроках соглашения с Аллегри не сообщается.

Интересно, что специалиста прочили на пост тренера «Интера», который освободился после ухода из команды Антонио Конте. Также его кандидатуру рассматривал и «Реал», оставшийся без наставника после того, как «галактикос» покинул Зидан. Однако предложение «Ювентуса» оказалось для Аллегри наиболее привлекательным.

Социальные комментарии Cackle

Похожие новости:

  • СМИ: Аллегри вернется на пост главного тренера «Ювентуса»
    СМИ: Аллегри вернется на пост главного тренера «Ювентуса»
    По информации «Sky Sport Italia», «Ювентус» рассматривает вариант с возвращением на тренерский мостик Аллегри. Источник сообщает, что руководство...
  • Аллегри отказался уйти из Ювентуса в Реал
    Аллегри отказался уйти из Ювентуса в Реал
    Рулевой туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри отказался возглавить «Реал» Мадрид по окончании сезона. Информацию об этом...
  • Ювентус: новые контракты для Аллегри и Буффона
    Ювентус: новые контракты для Аллегри и Буффона
    «Юве» намеревается предложить Буффону и Аллегри пролонгировать сотрудничество. «La Gazzetta dello Sport» пишет, что в начале...
  • Массимилиано Аллегри готов вернуться к работе
    Массимилиано Аллегри готов вернуться к работе
    Годовой отпуск Аллегри, который итальянский тренер взял после ухода из «Ювентуса», подходит к концу. По информации из Италии,...
  • Челси: Аллегри или Конте на смену Моуриньо?
    Челси: Аллегри или Конте на смену Моуриньо?
    «Calciomercato» информирует, что Макс Аллегри менеджер «Ювентуса», и Антонио Конте тренер Скуадры Адзурры, являются...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close