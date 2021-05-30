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Спаллетти назначен на пост главного тренера «Наполи»

Дата публикации: 30-05-2021

Спаллетти назначен на пост главного тренера «Наполи»

«Наполи» определился с кандидатурой тренера. Им будет 62-летний Лучано Спаллетти.

Новостью поделилась пресс-служба неаполитанцев, процитировавшая Аурелио Де Лаурентиса, являющегося президентом «Наполи»: «Рады видеть тебя, Лучано, вместе мы выполним огромную работу».

К своим обязанностям экс-наставник петербургского «Зенита» приступит с июля. Сведения о сроке контракта и его финансовые условия пока держатся в секрете. Ранее Спаллетти руководил «Интером». Миланский клуб он покинул в 2019 году, после чего оставался без работы.

В завершившемся сезоне «адзурри» тренировал Дженнаро Гаттузо. Под его началом клуб закончил чемпионат на пятой строчке, не сумев попасть в зону Лиги чемпионов.

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