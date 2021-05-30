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«Спартак» и «Локомотив» ведут борьбу за нападающего «Боавишты»

Дата публикации: 30-05-2021

«Спартак» и «Локомотив» ведут борьбу за нападающего «Боавишты»

Ресурс «Record» утверждает, что «Локомотив» и «Спартак» проявляют интерес к Альберту Элису, права на которого принадлежат «Боавиште».

Карьера форварда началась в «Олимпии» (Гондурас). Состав «Боавишты» он пополнил в 2020 году, перебравшись из «Хьюстона». Сумма сделки составила 1 млн евро.

В сезоне 20/21 на счету Элиса 32 поединка за португальский клуб, в которых он отличился 8 раз и сделал 7 голевых пасов. Ценник на гондурасского футболиста составляет 4 000 000 евро («Transfermarkt»). Соглашение игрока с «пантерами» будет действовать еще 3 года.

В составе сборной Гондураса Альберт провел 43 встречи. В них 25-летний игрок отличился 10 забитыми мячами и сделал 4 ассиста.

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