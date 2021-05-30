«Милан» оценивает Тео Эрнандеса в 80 млн евро
Дата публикации: 30-05-2021
«Милан» повесил ценник на Тео Эрнандеса. Даниеле Лонго сообщает, что у итальянской команды нет официальных запросов по трансферу левого защитника, но спрос на него в Европе присутствует.
В случае выгодного предложения «Милан» может рассмотреть вариант с продажей 23-летнего француза, но покупателям придется выложить за него солидную сумму. «Россонери» оценивают своего подопечного в 80 000 000 евро.
Эрнандес воспитывался в структуре мадридского «Атлетико», а в 2017 году пополнил состав «Реала». Стать игроком основы в новом клубе ему не удалось, и спустя 2 года «сливочные» продали его «Милану» за 20 млн евро.
В завершившемся сезоне фулбек провел за итальянский клуб 45 встреч (8 забитых мячей, 8 голевых передач).
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