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«Милан» оценивает Тео Эрнандеса в 80 млн евро

Дата публикации: 30-05-2021

«Милан» оценивает Тео Эрнандеса в 80 млн евро

«Милан» повесил ценник на Тео Эрнандеса. Даниеле Лонго сообщает, что у итальянской команды нет официальных запросов по трансферу левого защитника, но спрос на него в Европе присутствует.

В случае выгодного предложения «Милан» может рассмотреть вариант с продажей 23-летнего француза, но покупателям придется выложить за него солидную сумму. «Россонери» оценивают своего подопечного в 80 000 000 евро.

Эрнандес воспитывался в структуре мадридского «Атлетико», а в 2017 году пополнил состав «Реала». Стать игроком основы в новом клубе ему не удалось, и спустя 2 года «сливочные» продали его «Милану» за 20 млн евро.

В завершившемся сезоне фулбек провел за итальянский клуб 45 встреч (8 забитых мячей, 8 голевых передач).

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