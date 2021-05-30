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СМИ: «Шахтер» готов заплатить до 40 млн евро за игрока «Бенфики»

Дата публикации: 30-05-2021

СМИ: «Шахтер» готов заплатить до 40 млн евро за игрока «Бенфики»

В летнее трансферное окно донецкий «Шахтер» намерен купить хавбека «Бенфики». Речь идет о Педриньо Делмино да Силве. Источник информации – бразильский ресурс «IG».

Сообщается, что решение по трансферу будет принято 31-го мая. В настоящий момент уточняются отдельные детали сделки. За полузащитника португальцев «Шахтер» готов выложить порядка 35-40 млн евро.

23-летний Педриньо в начале своей карьеры выступал на родине за бразильский «Коринтианс». Прошлым летом контракт футболиста выкупила «Бенфика», которой трансфер обошелся в 18 млн евро.

В завершившемся сезоне Педриньо выходил на поле в футболке португальской команды 31 раз. На его счету 1 забитый мяч и 4 ассиста.

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