Роналду может заменить Мбаппе в «ПСЖ»
Дата публикации: 30-05-2021
«Gazzetta dello Sport» пишет, что Роналду может перебраться в «ПСЖ».
Будущее Мбаппе в Париже остается под вопросом, поскольку с игроком пока не удается пролонгировать контракт, завершающийся следующим летом. Соглашение Криштиану с туринским клубом имеет такой же срок действия.
Сообщается, что «ПСЖ» может включить в сделку по португальцу Мауро Икарди, которого «Ювентус» давно хотел заполучить. При этом переговоров по 36-летнему форварду стороны пока не ведут.
Ранее стало известно, что по завершении сезона Роналду с большой вероятностью покинет «Ювентус». С возвращением Аллегри в Турин подобный исход стал практически неизбежен, поскольку наставник не видит Криштиану в составе «старой синьоры».
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