СМИ: Симоне Индзаги подписал двухлетний контракт с «Интером»

Дата публикации: 30-05-2021

«Sky Sport Italia», называя в качестве источника журналиста Джанлуку Ди Марцио, информирует, что «Интер» договорился с Симоне Индзаги. В ближайшее время специалист, ранее работавший с римским «Лацио», возглавит миланский клуб.



С «Интером» Индзаги подпишет 2-летнее соглашение. В настоящее время Симоне обсуждает с «Лацио» детали, связанные с расторжением контракта. Как только стороны их уладят, «Интер» официально сообщит о назначении.



В сезоне 2020/2021 Индзаги вместе с римским клубом занял 6-ую строчку в Серии А, которая дает право выступить в Лиге Европы.



«Интер» под руководством Антонио Конте стал чемпионом Италии. Однако после изменения финансовой политики клуба специалист покинул команду.