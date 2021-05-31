  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

«Барселона» нацелена на де Лигта и Пау Торреса, но клубу не хватает денег

Дата публикации: 31-05-2021

«Барселона» нацелена на де Лигта и Пау Торреса, но клубу не хватает денег

«Барселона» определилась с планами на летнее трансферное окно. По данным «Marca», каталонцы намерены приобрести игрока в центр обороны.

Приоритетом для «сине-гранатовых» станет Маттейс де Лигт, выступающий за «Ювентус». В услугах голландца «Барселона» была заинтересована, когда тот выступал еще в «Аяксе», но сделка не состоялась. В Турине защитника устраивает не все, потому он вполне может сменить клуб. Главной проблемой при этом станет финансовая сторона трансфера, поскольку у каталонцев сейчас достаточно скромный бюджет.

Другим новичком «сине-гранатовых» может стать Пау Торрес, который выдал блестящий сезон в «Вильярреале», выиграв с клубом Лигу Европы. Купить его дешево также не получится, что является проблемой для каталонцев.

Социальные комментарии Cackle

Похожие новости:

  • «Барселона» договорилась о трансфере Депая в январе
    «Барселона» договорилась о трансфере Депая в январе
    «Барселона» ведет активную деятельность на трансферном рынке, несмотря на все слухи о серьезных финансовых проблемах. Одной из главных...
  • «Барселона» возобновила интерес к де Лигту
    «Барселона» возобновила интерес к де Лигту
    В межсезонье Маттейс де Лигт может переехать в Ла Лигу. В услугах голландца заинтересована «Барселона». Источник данной информации – Sport.es. На...
  • «Барселона» заинтересована в покупке защитника «Интера» Бастони
    «Барселона» заинтересована в покупке защитника «Интера» Бастони
    В летнее межсезонье «Барселона» намерена усилиться Алессандро Бастони, являющимся игроком «Интера». Информацию по возможному трансферу опубликовал...
  • Барселона может заплатить за де Лигта 70 млн евро
    Барселона может заплатить за де Лигта 70 млн евро
                      В ближайшее летнее окно трансферов, защитник нидерландского «Аякса»...
  • MD: Барселона может вернуть Дениса Суареса
    MD: Барселона может вернуть Дениса Суареса
    Боссы «Барсы» интересуются атакующим полузащитником Подводников Денисом Суаресом. Хав ранее представлял резервную команду каталонцев,...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close