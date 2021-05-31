«Барселона» нацелена на де Лигта и Пау Торреса, но клубу не хватает денег

Дата публикации: 31-05-2021

«Барселона» определилась с планами на летнее трансферное окно. По данным «Marca», каталонцы намерены приобрести игрока в центр обороны.



Приоритетом для «сине-гранатовых» станет Маттейс де Лигт, выступающий за «Ювентус». В услугах голландца «Барселона» была заинтересована, когда тот выступал еще в «Аяксе», но сделка не состоялась. В Турине защитника устраивает не все, потому он вполне может сменить клуб. Главной проблемой при этом станет финансовая сторона трансфера, поскольку у каталонцев сейчас достаточно скромный бюджет.



Другим новичком «сине-гранатовых» может стать Пау Торрес, который выдал блестящий сезон в «Вильярреале», выиграв с клубом Лигу Европы. Купить его дешево также не получится, что является проблемой для каталонцев.