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Головин: Позовут в топ-клуб – без раздумий уйду из «Монако»

Дата публикации: 31-05-2021

Головин: Позовут в топ-клуб – без раздумий уйду из «Монако»

Александр Головин заявил, что следующий сезон проведет в «Монако». Россиянин подчеркнул, что остался бы в составе «монегасков» независимо от того, пробился бы клуб в Еврокубки или нет.

Комментарии Головина относительно своего будущего опубликовал «Чемпионат»: «В следующем сезоне я планирую играть за «Монако». В дальнейшем, возможно, будут предложения, тогда и посмотрим. Естественно, мне хочется играть в топ-клубе, но это не является основной целью. Я не думаю о том, когда поступит предложение, а пытаюсь показать свой максимум. Если позовут в топовую команду, то без раздумий соглашусь, а если нет, то буду играть там, где нужно».

Напомним, 25-летний россиянин перешел в «Монако» из московского ЦСКА в 2018 году. В сезоне 20/21 он был задействован в 21 поединки Лиги 1, в которых стал автором 5 голов и 9 результативных передач.

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