«Челси» начнет переговоры с Тухелем о новом контракте в ближайшие дни
Дата публикации: 31-05-2021
На странице Фабрицио Романо в Twitter появилась информация, что «Челси» планирует продлить соглашение с Томасом Тухелем. Стороны должны приступить к обсуждению условий нового контракта в ближайшее время.
Ранее Тухель возглавлял французский «ПСЖ». Лондонский клуб специалист принял в январе этого года, после того, как «аристократы» уволили Фрэнка Лэмпарда. С «Челси» немец подписал соглашение на 1,5 года. С его приходом результаты клуба пошли в гору.
По итогам сезона «синим» удалось занять 4-ую строчку в АПЛ. Однако главным достижением немецкого коуча стала победа в Лиге чемпионов. В главном поединке турнира, который состоялся 29-го мая, «Челси» благодаря голу Кая Хаверца одержал верх над «Ман Сити» (1:0).
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