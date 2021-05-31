«Ростов» планирует выкупить контракт Прохина у «Зенита»
Дата публикации: 31-05-2021
В межсезонье Данила Прохин может стать полноценным игроком «Ростова». Клуб с берегов Дона хочет выкупить права на него у «Зенита».
Информацию «Чемпионат» получил от лица, знакомого с ситуацией. Источник сообщил: «В «Ростове» намерены усилить оборонительную линию и приобрести Прохина. Переговоры с «Зенитом» уже начались. Пока не решен вопрос с моментом перехода: сейчас или по завершении сезона. По действующему соглашению Прохину придется отыграть еще год в аренде в «Сочи».
Второй источник утверждает, что «Зенит» готов продать футболиста и намерен включить его в трансфер Дмитрия Чистякова, которого хочет подписать петербургский клуб.
Прохин находится в аренде в «Сочи» с февраля 2021 года.
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