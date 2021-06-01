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«Милан» заинтересовался лучшим игроком французской Лиги 2

Дата публикации: 01-06-2021

«Милан» заинтересовался лучшим игроком французской Лиги 2

Карьера хавбека «Тулузы» Амина Адли может продолжиться в «Милане». Инсайдом в своем Twitter-аккаунте поделился Даниэле Лонго. Журналист сообщил, что переговоры по переходу 21-летнего полузащитника должны начаться в ближайшие дни.

Адли защищает цвета «Тулузы» с 2015 года. Его дебют на профессиональном уровне состоялся в 2019 году в матче против «Лиона». Прошедший сезон получился для хавбека весьма успешным. В составе «Тулузы» он провел 36 поединков, в которых отличился 8 раз и сделал 8 ассистов. По итогам сезона его клуб стал третьим в таблице, а самого Амина признали лучшим футболистом французской Лиги 2.

Ценник на игрока составляет 5 млн евро (Transfermarkt.de). Помимо «Милана», интерес к нему проявляют «Марсель» и «Байер».

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