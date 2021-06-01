Кунде заявил о намерении покинуть «Севилью»
Жюль Кунде, выступающий за «Севилью», заявил о желании уйти из клуба, чтобы попробовать себя в более статусной команде.
Заявление защитника опубликовал ресурс «Telefoot»: «Для меня «Севилья» была отличным вариантом, чтобы развиваться. Не жалею, что сделал такой выбор. Я выступаю в большом клубе, но хочу еще большего. Посмотрим, что случится в будущем».
Ранее сообщалось, что «Реал» начал переговоры относительно перехода Кунде. Интерес к 22-летнему защитнику проявляет и «Ман Юнайтед», который готов выложить за него 70 млн евро. Среди претендентов на игрока также значатся «ПСЖ» и «Барселона».
В сезоне 20/21 на счету Кунде 34 поединка в Ла Лиге (2 забитых мяча, 1 ассист). Ценник на защитника равняется 60 000 000 евро, согласно Transfermarkt.de.
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