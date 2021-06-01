«Манчестер Сити» готов продать трех игроков, чтобы приобрести Грилиша и Кейна

Дата публикации: 01-06-2021

«Ман Сити» не оставляет попыток заполучить Гарри Кейна из «Тоттенхэма» и Джека Грилиша, принадлежащего «Астон Вилле».



По данным «The Athletic», трансферная стратегия клуба заключается в продаже нескольких футболистов ближайшим летом и последующей покупке двух англичан. «Горожане» готовы расстаться с форвардом Габриэлем Жезусом, вингером Рахимом Стерлингом и защитником Эймериком Лапортом.



Кейн в завершившемся сезоне забил за «Тоттенхэм Хотспур» 33 мяча. «Transfermarkt» оценивает форварда «шпор» в 120 млн евро. Его контракт с лондонцами будет действовать еще 3 года.



На счету 25-летнего капитана «Астон Виллы» 27 встреч. Ориентировочная стоимость Грилиша на трансферном рынке составляет 65 миллионов евро.