Источник: Анчелотти возглавит «Реал»
Дата публикации: 02-06-2021
Испанский «Реал» очень близок к тому, чтобы представить нового главного тренера. Вскоре команду из Мадрида возглавит Карло Анчелотти, пишет «Marca».
Президент «сливочных» Флорентино Перес решил вернуть в клуб менеджера, который в своё время привёл «Реал» к победе в Лиге чемпионов.
По данным издания, 61-летний итальянский специалист дал своё согласие на переезд в Испанию. Сейчас стороны ведут переговоры с «Эвертоном» о расторжении действующего контракта. Отмечается, что английская сторона не станет препятствовать уходу Карлето.
Напомним, Анчелотти работал в «Реале» с 2013 по 2015 год. После этого тренировал «Баварию» и «Наполи». В 2019 году перебрался в ряды «Эвертона». В минувшем розыгрыше чемпионата Англии «ириски» заняли 10 место.
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