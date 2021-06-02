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Источник: Анчелотти возглавит «Реал»

Дата публикации: 02-06-2021

Источник: Анчелотти возглавит «Реал»

Испанский «Реал» очень близок к тому, чтобы представить нового главного тренера. Вскоре команду из Мадрида возглавит Карло Анчелотти, пишет «Marca».

Президент «сливочных» Флорентино Перес решил вернуть в клуб менеджера, который в своё время привёл «Реал» к победе в Лиге чемпионов.

По данным издания, 61-летний итальянский специалист дал своё согласие на переезд в Испанию. Сейчас стороны ведут переговоры с «Эвертоном» о расторжении действующего контракта. Отмечается, что английская сторона не станет препятствовать уходу Карлето.

Напомним, Анчелотти работал в «Реале» с 2013 по 2015 год. После этого тренировал «Баварию» и «Наполи». В 2019 году перебрался в ряды «Эвертона». В минувшем розыгрыше чемпионата Англии «ириски» заняли 10 место.

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