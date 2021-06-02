В «Спартаке» отреагировали на возможный переход Крала в «Вест Хэм»
Дата публикации: 02-06-2021
Алексом Кралом интересуются несколько английских клубов, среди которых «Вест Хэм».
Ресурс Hammers.news пишет, что лондонцы ведут переговоры с чехом. Более того, по данным источника, Крал уже согласовал детали контракта с новой командой.
В «Спартаке» прокомментировали интерес к своему игроку со стороны других клубов. Антон Фетисов, возглавляющий департамент по связям с общественностью «красно-белых», заявил «СЭ» следующее: «Крал является настоящим профессионалом, что позволило ему стать для команды системообразующим игроком. По его трансферу «Спартак» готов рассматривать лишь самые привлекательные предложения».
Состав «красно-белых» Крал пополнил в 2019 году. Ценник на него составляет 10 млн евро («Transfermarkt»).
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