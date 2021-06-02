«Барселона» объявила о трансфере защитника «Манчестер Сити»

Дата публикации: 02-06-2021

«Барселона» подписала Эрика Гарсию, ранее выступавшего за «Ман Сити». Информацию разместил сайт каталонцев.



С «сине-гранатовыми» 20-летний защитник заключил 5-летний контракт. Интересно, что сумма отступных за игрока, обозначенная в соглашении, составила 400 млн евро. «Барселона» презентовала футболиста 1-го июня.



Для каталонцев Гарсия не является чужим, поскольку он воспитывался в структуре «сине-гранатовых». Летом 2017 года права на него за 1,7 млн евро выкупил «Манчестер Сити».



Ранее сообщалось, что «Барселоне» не придется платить за переход Гарсии, поскольку клуб подпишет его как свободного агента. Соглашение защитника с англичанами заканчивается 30-го июня, а о его продлении стороны договориться не смогли.